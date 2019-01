Lubnauer atakuje ojca Rydzyka. To nie mowa nienawiści?

Waldi 31.1.19 18:06

Wyższe Uczelnie w Polsce zakładali nawet przestępcy, bo to biznes i dofinansowanie od Państwa, ale wg Ciebie, nie może to dotyczyć Wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu, bo tvuenowska propaganda wpoiła Ci nienawiść do o. Rydzyka. Ten "Rydzyk" założył też wolne radio - Radio Maryja, wolną telewizję - TV TRWAM, dla której miliony Polaków protestowały przeciw dyskryminacji PO. Co "do tuczenia się na państwowych pieniądzach" to chyba nie PO tej stronie (po za jednym przypadkiem w PGZ).