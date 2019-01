Lubią zaszczytne miejsca i pierwsze... w synagogach

max 21.1.19 12:40

A jak umarł Pan bogaty To mu nieśli wieńce, kwiaty Order dali mu po śmierci By mu złocił się na piersi A jak umarł chłop z fabryki Nie płakali, bo był nikim Odszkodowań nie ma wtedy Trumnę trzeba brać na kredyt A jak padło dziecko z głodu Nie ruszyło to narodu Dalej po bogaczu kwilił Taki to był nastrój chwili Po bogactwie cień zostaje I choć śmierć nasz grosz wydaje Nie kupimy skrawka nieba Na niego zasłużyć trzeba

Pokaż mniej