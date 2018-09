''Lotna brygada opozycji'' wywiesiła skandaliczną tablicę pod domem Kaczyńskiego

"W tym domu od 13 XVII 1981 przez okres stanu wojennego ukrywał się bohatersko pod pierzyną Jarosław Kaczyński ps. Balbina" - napisano na tablicy umieszczonej przed domem Jarosława Kaczyńskiego.

Za skandaliczną akcję odpowiada, jak to określono na materiale video, "lotna brygada opozycji". Tablicę sfinansowano zaś ze środków "ulicznych".

To nie pierwsza tego typu akcja, która pokazuje jak totalna opozycja i jej zwolennicy chorują na "nienawiść do wszystkiego co PiSowskie".