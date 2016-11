Łoś wybiegł na jezdnię, kierowca nie miał szans zahamować. Jest pięciu rannych

reklama

źr. wypadek na obw. Ełku, źr. KPP Ełk

Dziś rano, na obwodnicy Ełku łoś spowodował poważny wypadek. Wybiegł na ruchliwą trasę tuż pod koła rozpędzonego opla. Nagłe wtargnięcie zwierzęcia na jezdnię spowodowało zderzenie dwóch aut, wskutek czego pięć osób zostało rannych. Łoś nie przeżył kolizji.

Do wypadku doszło około siódmej rano na drodze krajowej nr 16 (obwodnica Ełku). Jak podaje policja, kierujący oplem 39-latek uderzył w przebiegające zwierzę. Siła uderzenia przekierowała opla na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z golfem.



Czterej mężczyźni w wieku od 31 do 23 lat, którzy przemieszczali się golfem, zostali zakleszczeni w samochodzie. Wszyscy oni, wraz z kierowcą opla, trafili do szpitala. Byli przytomni. Łoś nie przeżył zderzenia. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu.

LDD/TVP Info/fronda.pl

16.11.2016, 12:20