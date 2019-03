Londyn: Islamista skazany na dożywocie. Chciał przeprowadzić zamach

Islamista skazany na dożywocie za plany ataku w centrum Londynu. 27-letni mężczyzna był konwertytą. Na co dzień mieszkał w Rochester na południu Anglii. - Ogłaszam wierność Państwu Islamskiemu. My kochamy śmierć tak bardzo, jak wy kochacie życie - mówił mężczyzna na jednym z nagrań wideo zaprezentowanych w sądzie. I dodawał, że z Wielką Brytanią nic go nie łączy.

- Pluję na wasze obywatelstwo i paszport. Idźcie z nimi do diabła - deklarował fanatyk. Lewis Ludlow otrzymał wyrok dożywocia. W więzieniu spędzi minimum 15 lat. Potem służby ocenią, czy można wypuścić go na wolność.



Były pracownik pocztowy chciał wynająć furgonetkę i wjechać nią w tłum przed sklepem z zabawkami należącym do koncernu Disney'a. Znajduje się on przy Oxford Street, najbardziej ruchliwej ulicy handlowej stolicy. Mężczyzna skazany też został za finansowanie działalności tzw. Państwa Islamskiego.