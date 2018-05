Londyn: Eksplozja podczas żydowskiego święta, są ranni. Wybuchły telefony uznawane za ''symbol zła''?

Eksplozję spowodować miały telefony komórkowe, które za namową jednego z rabinów miały zostać wrzucone do palonego w trakcie święta ogniska. W trakcie przemówienia rabin ostro skrytykował ich używanie mówiąc o nich jako o „symbolu zła”. Wtedy też miał wrzucić do ogniska swój telefon.

Za namową rabina wrzuconych miało zostać do ogniska więcej urządzeń, co miało spowodować eksplozję. Według innych źródeł zaś powodem wybuchu było paliwo.

Spośród 30 poszkodowanych osób 10 zostało przewiezionych do szpitala. Moment eksplozji udało się zarejestrować kamerom:

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) 2 maja 2018