Łódzcy nauczyciele terroryzują maturzystów:nie będzie klasyfikacji!!!

"Zdecydowaliśmy, że strajk w placówkach będzie trwał ze wszystkimi tego konsekwencjami, a zatem z wstrzymaniem wszelkich czynności związanych z zadaniami zawodowymi. Chcielibyśmy przy tym dodać, że każdego dnia każdy nauczyciel przychodząc do pracy podejmuje decyzję o przystąpieniu do strajku. Większość reprezentująca rady pedagogiczne uznała, że strajk będzie kontynuowany"-powiedział podczas konferencji prasowej Jacek Malinowski, nauczyciel XXIII LO w Łodzi. Podczas spotkania we wtorkowy wieczór, w którym uczestniczyli przedstawiciele 43 łódzkich szkół średnich, okazało się, że tylko trzy zamierzają dokonać klasyfikacji, natomiast większość rad pedagogicznych zamierza kontynuować "walkę o poprawę swoich warunków pracy".