Lobby LGBT wykorzystuje zbuntowane zakonnice do swoich celów

Na zaproszenie m.in. Kampanii przeciw Homofobii w Muzeum Żydów Polskich Polin wystąpi siostra zakonna, której Watykan zabronił publicznego głoszenia swoich kontrowersyjnych poglądów w sprawie mniejszości!

Oto jak reklamuje wydarzenie KPH:

„Potępiona przez Watykan”

Jako założycielka New Ways Ministry, siostra Grammick realizuje postawiony przed duszpasterstwem cel, jakim jest budowanie porozumienia poprzez edukację w duchu dialogu, akceptacji bliźniego i pojednania. Swoje wysiłki kieruje z jednej strony do osób LGBT, oferując im opiekę duszpasterską i przestrzeń celebrowania wiary we wspólnocie, z drugiej do osób służących w Kościele Katolickim i jego strukturach.

Postawa i działalność założycieli New Ways Ministry, zakonnicy Grammick i ojca Nugenta, spotkała się ze sprzeciwem arcybiskupa Waszyngtonu oraz potępieniem ze strony Watykanu. W 1999 roku Kongregacja Nauki Wiary nałożyła na oboje zakaz działań duszpasterskich dla osób homoseksualnych. Po tym jak jej macierzysty zakon wystosował do niej prośbę o zaprzestanie wypowiadania się nt. homoseksualności, zakonnica przeniosła się do zgromadzenia Sisters of Loretto. W wieku 74 lat siostra Jeannine Gramick nadal pozostaje katolicką zakonnicą i czynną orędowniczką przyjęcia osób LGBT we wspólnocie wiernych Kościoła Katolickiego

Podczas spotkań „W zgodzie z sumieniem” organizowanych w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, siostra Jeannine Grammick będzie mówiła m.in. o w jaki sposób budować mosty między osobami LGBT a katolikami, oceni czy polska kampania społeczna „Przekażmy sobie znak pokoju” jest tego dobrym przykładem, a także spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy pontyfikat Franciszka otworzy Kościół na problemy osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Spotkania rozpocznie projekcja poświęconego siostrze filmu dokumentalnego „W zgodzie z sumieniem”.

TT

22.11.2016, 15:00