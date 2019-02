Litwini ostrzegają przed rozbudową wojsk Rosji w pobliżu Polski

I tak, jeżeli chodzi o państwo prezydenta Łukaszenki, to we wspomnianym raporcie czytamy: „graniczącej z Litwą Białorusi przypisuje się w rosyjskiej doktrynie wojskowej rolę państwa „buforowego”. Litwini dodają też, że Rosja wykorzystuje terytorium Białorusi do planowania operacji wojskowych i demonstrowania potęgi militarnej. Pogłębianie zaś integracji wojskowej Białorusi i Rosji, a także zwiększanie zależności ekonomicznej pierwszego z tych krajów od drugiego, zmniejsza zdolność rządu w Mińsku do prowadzenia niezależnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i obrony.