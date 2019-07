Litwa zablokowała dostęp do Sputnika

Litewska Komisja Radiofonii i Telewizji zdecydowała w środę, że dostęp do portalu rosyjskiej agencji prasowej Sputnik zostanie zablokowany z powodu naruszeń praw autorskich, pisze Delfi.lt

Komisja zwróciła się do sądu, by nakazał dostawcom internetu uniemożliwić dostęp do portalu sputniknews.lt.