Litwa przywraca pobór do wojska

Premier Litwy, Saulius Skvernelis, źr. zdj. Youtube/15min

Po rozmowach z litewskim ministrem obrony Raimundasem Karoblisem oraz naczelnym dowódcą armii gen. Jonasem Żukasem, premier Litwy, Saulius Skvernelis poinformował, że w 2019 zostanie przywrócony w tym kraju obowiązkowy i powszechny pobór do wojska.

Litwa co prawda już w 2015 roku przywróciła pobór, przerwany w 2008 r. Dotychczas miał on jednak charakter wybiórczy. Mężczyźni w wieku 19-26 lat, którzy mają rozpocząć służbę wojskową, byli losowani przez specjalny system.

Na Litwie powołania do wojska otrzymuje rocznie ok. 3 tys. osób. Szacuje się, że po przywróceniu obowiązkowego i powszechnego poboru liczba ta wzrośnie do 6-7 tysięcy.

"Jeżeli chcemy żyć tu bezpiecznie, powinniśmy zrobić wszystko, by móc się bronić. Siedząc bezczynnie, nie możemy liczyć na to, że ktoś nas obroni"- tłumaczył premier Skvernelis.

JJ/niezależna,PAP, Fronda.pl

10.01.2017, 18:20