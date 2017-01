Litwa przygotowuje się do wojny z Rosją

reklama

Brytyjski dziennik The Times informuje, że Związek Strzelców Litewskich rozpoczął ćwiczenia, które w założeniu mają go przygotować do walki z rosyjską okupacją.

Dziennikowi 35-letni mężczyzna, jeden z ochotników i członków Związku Strzelców Litewskich, powiedział:

„Musimy być przygotowani do obrony naszego kraju przed wrogiem”

Oficer sztabowy Związku Strzelców Litewskich twierdzi, że znacznie wzrosła liczba chętnych do przyłączenia się do organizacji, gdy Rosja i jej najemnicy wkroczyli na Krym i dokonali jego aneksji. Liczba członków z 2 tysięcy (stan na dwa lata wstecz) wzrosła do 4500.

The Times informuje też, że podczas owych ćwiczeń testowane były różne scenariusze konfliktu. Częśc z nich odnosiła się do ataku Rosjan na Litwę.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl

3.01.2017, 21:00