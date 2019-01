Litwa: Pierwsze 'tak' dla 'małżeństw' homoseksualnych

Jak informuje rp.pl, Trybunał potępił odmawianie zezwoleń na pobyt "małżonków" homoseksualnych obywateli, którzy zawarli tzw. małżeństwo za granicą. Litewska konstytucja stanowi jasno, że małżeństwo jest związkiem między kobietą a mężczyzną, przez co dla wielu obywateli Litwy piątkowe orzeczenie wydaje się całkowicie niezrozumiałe.

Vladimiras Simonko, szef jednej z litewskich organizacji LGBT uważa, że piątkowy wyrok to przełom, który może zmienić „nastawienie Litwinów do rodzin homoseksualnych”. Zdaniem komentatorów, słowa te zostały skierowane przede wszystkim do reprezentatywnej, stanowiącej 75 proc. społeczeństwa, katolickiej części litewskich obywateli.