Liturgia słowa- kto może czytać Ewangelię

Kim jest lektor? Kto to jest psałterzysta? Kto może czytać Ewangelię podczas liturgii słowa? Po co jest homilia?

Lektor to ktoś, kto do tej posługi został odpowiednio przygotowany - nie tylko od strony technicznej związanej z poprawną dykcją i właściwymi zasadami czytania jakiegoś tekstu w zgromadzeniu - to także osoba, która miała otrzymać wiedzę dotyczącą Pisma Świętego. I bardzo ważne, aby lektor czytał ze zrozumieniem, żeby najpierw sam rozumiał Słowo, które przygotowuje, bo to pomoże u odczytać to Słowo tak, aby stało się ono zrozumiałe dla pozostałych uczestników liturgii.