Litania do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

(Wstęp na każdy dzień)

Panie - zmiłuj się Chryste — zmiłuj się

Panie — zmiłuj się Chryste — usłysz nas

Chryste — wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże- zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.

Święta Dziewico Niepokalana, - módl się za nami.

Wspomożycielko Wiernych, Przenajdroższa Matko i Pani nasza, - módl się za nami.

My, Twoje córki i sługi, do Twojej pomocy się uciekamy, - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką Boga samego - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Jezusa w Jego dzieciństwie- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Mu pomocą w pracach Jego - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Jezusa modlitwą w Jego nauczaniu - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Go w Jego cierpieniach pod krzyżem - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką Oblubieńca Twego, św. Józefa - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką wszystkich świętych w ich pracach i walkach - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Kościół Święty we wszystkich jego utrapieniach- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która przez tą opiekę zyskałaś tytuł Wspomożycielki Wiernych - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wsławiłaś się dzisiaj swoją cudowną opieką nad pracownikami - O Maryjo wspomagaj nas

Ty, pod której wezwaniem i opieką jesteśmy od początku zawiązane - O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, któraś nas dotąd we wszystkich potrzebach wspierałaś - O Maryjo, wspomagaj nas

II. Na poniedziałek.

Wzywamy Twego potężnego wspomożenia we wszystkich duchowych potrzebach naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas

W pilnym unikaniu najmniejszego grzechu i wszelkiej okazji do niego i w obudzaniu doskonałego żalu za winy popełnione

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ścisłym zachowaniu naszego zadania i zobowiązań naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas

W miłowaniu Boga z całego serca i Ciebie, Matko nasza, najgorętszą miłością

- O Maryjo, wspomagaj nas

W utrzymaniu serdecznej siostrzańskiej miłości w Bogu, tworzącej w nas jedno serce i jedną duszę, w uprzedzaniu się, w wspieraniu i znoszeniu wzajemnym

- O Maryjo, wspomagaj nas

W miłosnym znoszeniu wszelkich upokorzeń i we wzgardzeniu sobą

- O Maryjo, wspomagaj nas

W naśladowaniu posłuszeństwa Jezusowego: ślepego, pospiesznego, ochoczego i wytrwałego

- O Maryjo, wspomagaj nas

W cenieniu i strzeżeniu skarbu ubóstwa świętego, na wzór betlejemskiego, nazaretańskiego, krzyżowego

- O Maryjo, wspomagaj nas

W przestrzeganiu i zachowaniu nieskalanej, anielskiej czystości

- O Maryjo, wspomagaj nas

W walce z namiętnościami, w pokusach ciała, czarta i świata

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ukryciu przed światem i naśladowaniu cichego życia nazareckiej Rodziny

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ustawicznej modlitwie, przez którą łączyłybyśmy się z Chrystusem i w gorącym nabożeństwie do tajemnicy Ołtarza, iżby ta była najwyższym celem uwielbień naszych i miłości bez granic

- O Maryjo, wspomagaj nas

W częstym i godnym używaniu Sakramentów świętych

- O Maryjo, wspomagaj nas

Zakończenie

(na każdy dzień)

O Matko Boża i nasza!

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.

Maryjo, usłysz nas, Maryjo, wysłuchaj nas

Panie, zmiłuj się

Chryste, zmiłuj się

Panie, zmiłuj się

V. O Matko nasza! O Pani nasza, pomnij, żeśmy dzieci Twoje.

R. Przeto nas strzeż i broń jak rzecz i własność swoją.

Módlmy się:

O Boże, któryś Matkę Jednorodzonego Syna Twego na Wspomożycielką najłaskawszą wiernym na ziemi przeznaczyć raczył, a nas pod Jej szczególną oddałeś opiekę, udziel nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy i ciała z ufnością do niej się uciekali i przez Jej przyczyną i opiekę wspierani i ocaleni, wiecznego posiadania Ciebie, Mądrości Przedwieczna, Dobroci Nieskończona, Piękności niewysłowiona w chwale wiekuistej dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.