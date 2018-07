Litania do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, Patronko nasza,

Bł. Mario Tereso Ledóchowska, dziewico

Bł. Mario Tereso, miłująca niepodzielnym sercem Boga,

Bł. Mario Tereso, naśladująca Chrystusa ukrzyżowanego,

Bł. Mario Tereso, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,

Bł. Mario Tereso, gorliwa czcicielko Serca Bożego,

Bł. Mario Tereso, rozmiłowana w Eucharystii,

Bł. Mario Tereso, wsłuchana w głos Maryi. Matki Dobrej Rady,

Bł. Mario Tereso, wierna córko Kościoła,

Bł. Mario Tereso, żyjąca wiarą, nadzieją i miłością,

Bł. Mario Tereso, wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,

Bł. Mario Tereso, miłośniczko ewangelicznej pokory,

Bł. Mario Tereso, czerpiąca z Ewangelii inspirację do działania,

Bł. Mario Tereso, otwarta na znaki czasu,

Bł. Mario Tereso, wielka czcicielko św. Piotra Klawera,

Bł. Mario Tereso, założycielko zgromadzenia sióstr klawerianek,

Bł. Mario Tereso, całkowicie oddana służbie Kościołowi misyjnemu,

Bł. Mario Tereso, pałająca gorliwością o zbawienie dusz,

Bł. Mario Tereso, cierpliwa we wszystkich przeciwnościach,

Bł. Mario Tereso, nie ustająca w modlitwie i pracy dla rozkrzewienia wiary,

Bł. Mario Tereso, zatroskana o potrzeby misjonarzy w Afryce,

Bł. Mario Tereso, zapalająca Europę ogniem miłości do misji,

Bł. Mario Tereso, Patronko współpracy misyjnej Kościoła w Polsce,

Bł. Mario Tereso, Matko Afryki, Bł. Mario Tereso,, orędowniczko wzywających twego wstawiennictwa,