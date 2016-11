Listopadowy barszcz z kiełbasą, chrzanem i kurczakiem

Biały barszcz z białą kiełbasą, chrzanem, wędzonym kurczakiem i jajkiem

składniki:

ok. 500 g białej, domowej kiełbasy

1 wędzone udko z kurczaka

1/2 szkl. pokrojonych warzyw - marchewka, korzeń pietruszki i selera

1 mała cebula

2-3 ząbki czosnku

2 łyżki otartego majeranku suszonego

2 liście laurowe

2 kulki ziela angielskiego

ok. 50 ml śmietanki kremówki 30%

ok. 500 ml zakwasu na barszcz biały

do smaku - sól, pieprz czarny mielony

dodatkowo - jajka na twardo

rzeżucha

chrzan

Surową białą kiełbasę i kurze, wędzone udko włożyłam do garnka. Zlałam zimną wodą tak żeby je zakryła i gotowałam na bardzo małym ogniu przez ok. 30 minut z dodatkiem liści laurowych i ziela angielskiego. Bardziej to ten wkład parzyłam bo woda tylko leciutko mrugała. Warzywa oczyściłam i pokroiłam w drobną kosteczkę, tak samo rozdrobniłam cebulę i czosnek. Kiedy kiełbasa i kurczak były ugotowane wyjęłam je z garnka a do wywaru dorzuciłam warzywa. Gotowałam kilka minut aż zmiękły. Wlałam zakwas na barszcz biały i mieszając zagotowałam. Śmietanę zahartowałam w kubku kilkoma łyżkami gorącej zupy i wlałam do garnka. Dosypałam roztarty w dłoniach majeranek i doprawiłam zupę solą oraz pieprzem. Polecamy dodać jeszcze chrzan.



Z udka kurczaka obrałam mięso i porwałam je na kawałki. Kiełbasę pokroiłam w grube plastry. Jajka ugotowałam na twardo a po ostudzeniu i obraniu ze skorupek poprzekrawałam na ćwiartki. Podając na dno każdego talerza/miseczki nałożyłam po trochu mięsa kurczaka, kilka plasterków kiełbasy i kawałki jajka. Zalałam gorącym białym barszczem. Posypałam rzeżuchą. Było pysznie, pożywnie i rozgrzewająco.

