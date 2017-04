Lista demonicznych gier - nie pozwól dzieciom w nie grać!!!

reklama

Fot. BagoGames via Flickr, CC BY 2.0 reklama

Gry z demonami się nie wygrywa.

Kiedy w chłopcach zanika duch i wola walki z lenistwem, tchórzostwem, głupotą, rośnie w nich pasja walki w grach komputerowych. W tych grach chłopcy walczą z przeważającymi siłami wrogich wojowników, robotów i potworów, ale także z demonami, a nawet z samym diabłem. Z tym że narzędzia tej walki (emblematy, osłony, praktyki, metody, magiczne zaklęcia, źródła mocy etc.) są też demoniczne. Tak więc odbywa się to nie tylko w przestrzeni podyktowanej przez przeciwnika (mrocznej, piekielnej), ale na jego zasadach i z jego wygraną. Bo nawet gdy nielicznym graczom udaje się osiągnąć ostatni poziom gry i jakoby wygrać, to setki godzin poświęconych tej grze i jej regułom są pośrednią wygraną sił demonicznych w przestrzeni duszy gracza. Co z tego, że gracz będzie zarozumiale twierdził, że jest inaczej. W końcu nie ma on pojęcia, z jak perfidnym przeciwnikiem wdał się w grę i walkę. A ten przegrywa tylko z Bogiem — nigdy z człowiekiem.

Większość rodziców bagatelizuje świat gier komputerowych, a ten wcale nie jest wolny od zagrożeń duchowych. Już pierwsze popularne gry zawierały elementy przemocy i satanizmu, choćby seria gier Mortal Kombat (Śmiertelna walka). W gry zaczęto wplatać elementy okultystyczne. Już same tytuły mówiły za siebie: Devil Inside (Diabeł w środku), Game of Death (Gra śmierci). Pojawiają się także antychrześcijańskie gry komputerowe, np. Populous 3, w której gracz uczy się, jak zostać bogiem. Takie gry komputerowe mogą umożliwiać otwieranie się na świat demoniczny. Utożsamienie się z postacią prowadzoną w grze łączy się z mniej lub bardziej świadomą afirmacją zła i jego uosobienia. Dobrze, żeby mało świadomi tego rodzice poznali choć część tego rodzaju gier.

Gry zawierające elementy satanizmu i okultyzmu

Aces and Eights

Darklands

Devil Inside

Doom

Dungeon Keeper

Elvira

Evil's Doom

Gabriel Knight

Game of Death

Hell on Earth

Heretic

Hero's Quest

Hexen

Killing Stones (?)

Messiah

Mortal Kombat

Quake

Resident Evil

RollerCoaster Tycoon

Running Man

Russian Roulette

Seventh Sword of Mendor

Suburbs

Wizard's Crown

Gry zawierające elementy satanizmu i przemoc

Assassin's Creed

Blood

Carmageddon

Clive Barker's Jericho

Counter-Strike

Darkness

Diablo

Dungeons & Dragons

F.E.A.R.

Grand Theft Auto

Guy Game

Hitman

Kingpin

Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude

Manhunt

Metal Gear Solid

Postal

Punisher

Rumble Roses

Gry antychrześcijańskie

Hell Game

Perihelion

Populous 3

Walka ze złem została człowiekowi zadana i jest żywiołem głównie mężczyzny, ale dotyczy to zła w samym sobie, w dookolnej przestrzeni — ze złem realnym, głównie przez samozaparcie i Łaskę, czyli z pomocą Boga. Ten, kto ucieka od takiej walki w wirtualny świat, w którym demon rządzi i narzuca zasady, musi prędzej przegrać. Oby nie swoją duszę!

br. Tadeusz Ruciński

Źródło: Miesięcznik "Sygnały Troski" 2010 r.

18.04.2017, 19:10