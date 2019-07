List prezydenta Andrzeja Dudy do rodziny Radia Maryja

edi 14.7.19 17:09

DO ATAKUJĄCYCH KK - CZEMU SIĘ CZEPIACIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - PRZECIEŻ TO NIE WASZ KOŚCIÓŁ.

Kościół Katolicki NIKOGO DO NICZEGO NIE ZMUSZA ANI DO WIARY, ANI DO CHODZENIA NA RELIGIĘ ANI NA MSZĘ ŚW. ANI NA PIELGRZYMKI - DO NICZEGO. KATOLICKI oznacza powszechny, każdy człowiek na świecie może do KK należeć z własnej nieprzymuszonej woli - może z niego wystąpić też z własnej nieprzymuszonej woli - PEŁNA WOLNOŚĆ !!!!!!!!!!! - Kościół Katolicki TO WSPÓLNOTA LUDZI OCHRZCZONYCH W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA - m. in. ja też jestem Kościołem bo jestem ochrzczony - I TO JEST MÓJ KOŚCIÓŁ A WY SIĘ ODCZEPCIE !!!!!!! OD MOJEGO KOŚCIOŁA !!!!!!!!



JAKI MACIE PROBLEM - CO WAS OBCHODZĄ SPRAWY KOŚCIOŁA DO KTÓREGO NIE NALEŻYCIE ??????