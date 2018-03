List polskich biskupów do Ojca Świętego, Franciszka

„Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii” – czytamy w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Tekst listu został odczytany podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej 13 marca.

Publikujemy treść listu: