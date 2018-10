List ojców synodalnych do młodzieży. ,,Kościół jest wam matką, nie opuści was''

„Kościół i świat pilnie potrzebują waszego entuzjazmu. Stańcie się towarzyszami drogi najbardziej kruchych, ubogich, zranionych przez życie. Jesteście chwilą obecną, bądźcie najjaśniejszą przyszłością” – piszą ojcowie synodalni w liście do młodzieży świata. Został on odczytany podczas Mszy wieńczącej Synod Biskupów poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania.

List ojców synodalnych do młodzieży

My ojcowie synodalni zwracamy się do was, ludzi młodych całego świata ze słowem nadziei, zaufania i pocieszenia. Zgromadziliśmy się w tych dniach, aby słuchać głosu „wiecznie młodego” Jezusa Chrystusa i rozpoznać w Nim wasze liczne głosy, wasze okrzyki radości, narzekania i milczenie.