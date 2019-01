List Kiszczaka do Urbana. Generał wiedział o prowokacji

W liście Kiszczak pisze o prowokacji, jaką przeprowadzono wobec ks. Jerzego Popiełuszki. W grudniu 1983 roku do jego mieszkania przy ul. Chłodnej w Warszawie weszła specjalna grupa z Departamentu IV MSW oraz esbecy. Podrzucili ulotki, broń i materiały wybuchowe. W sprawę angażowali się w dużej mierze ci, którzy potem porwali i zamordowali księdza.

Kiszczak napisał Urbanowi, że śmierć ks. Popiełuszki przeżył ,,bardzo ciężko''. Przyznaje jednak, że wiedział o prowokacji na ul. Chłodnej - chociaż publicznie twierdził zawsze, i to do końca życia, że nie miał o tym pojęcia. Jak piszą dziennikarze ,,Polskiego Radia'' i ,,Rzeczpospolitej'', Kiszczak ,,przyznaje, że na początku listopada 1984 roku, po pogrzebie księdza, w sprawie "przeszukania" na Chłodnej wnioskowano o areszt tymczasowy dla Leszka W. Był to szef zajmującego się Kościołem Wydziału IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Jednak Prokuratura Generalna - według Kiszczaka - odmówiła zatrzymania funkcjonariusza, który "mógł wiedzieć o prowokacji na Chłodnej"''.

Według dziennikarzy płyną stąd jasne wnioski, bo trudnosobie wyobrazić, że Kiszczak nie znał kulisów tej sprawy, skoro sam osobiście nadzorował śledztwo ws. śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

bb/polskie radio