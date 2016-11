List islamskiego konwertyty: Umiarkowany islam to mit!

reklama

20 października 2008 roku najbardziej znany konwertyta z islamu na katolicyzm Magdi Cristiano Allam na stronie internetowej Bojowników o Chrześcijańską Europę opublikował

List otwarty do Ojca Świętego.

Do Jego Świątobliwości

Papieża Benedykta XVI,

zwracam się bezpośrednio do Waszej Świątobliwości, do Wikariusza Chrystusa i Głowy Kościoła katolickiego, z uległością, jako szczery wierny religii Chrystusowej i jako niestrudzony bojownik, świadek i budowniczy cywilizacji chrześcijańskiej, aby wyjawić Waszej Świątobliwości moje najżywsze zaniepokojenie poważnym błędem religijnym i etycznym, który wśliznął się do Kościoła i w nim rozprzestrzenił. Nawet na szczytach Kościoła niektórzy dostojnicy oraz ich najbliżsi współpracownicy otwarcie i publicznie twierdzą, że islam ma swoje uprawione uzasadnienie jako religia, i uwiarygodniają Mahometa jako proroka. Inni kapłani i proboszczowie przekształcają kościoły i domy parafialne w sale modlitwy i spotkań z integrystami i ekstremistami islamskimi, którzy bez ogródek i niestrudzenie realizują strategię podboju terytorium i umysłów Zachodu chrześcijańskiego. Ten Zachód – jak Wasza Świątobliwość sam to określił – nienawidzi samego siebie, ideologicznie osłabiony nihilizmem, materializmem, konsumpcjonizmem, relatywizmem, poprawnością islamiczną, naiwną dobrotliwością, laicyzmem, subiektywizmem prawnym, skłonnością do samobiczowania, indyferentyzmem, multikulturalizmem.

To jest ekspansywna wojna islamizmu, która przeistoczyła chrześcijański Zachód w twierdzę muzułmańskiego ekstremizmu i doprowadziła do pojawienia się islamskich terrorystów-samobójców z zachodnim obywatelstwem. Najgroźniejsi są nieuzbrojeni, dzicy mordercy, którzy przecinają ofiary na pół, lecz ci, którzy ucinają języki. Z nakazu religii muzułmańskiej zbudowali zamaskowaną konstrukcję, tworząc wewnątrz państwa prawa państwo islamu. To państwo oparte jest na rozległej sieci meczetów i szkół koranicznych, gdzie naucza się nienawiści, wtłacza się w umysły wiarę w tak zwane męczeństwo muzułmańskie i praktykuje się pranie mózgu, żeby przemienić ludzi w bojowników świętej wojny islamu. Jest też sieć muzułmańskich ośrodków charytatywnych i pomocowych, które w zamian za wsparcie materialne żądają podporządkowania umysłów. Są muzułmańskie banki, które kontrolują coraz rozleglejsze obszary finansów i gospodarki światowej, stosując własne zasady. Są prawdziwe i profesjonalne trybunały islamskie, którym w Wielkiej Brytanii udało się narzucić szariat, prawo islamskie, zrównane z prawem cywilnym w kwestiach dotyczących statusu osobistego i rodzinnego. Wydają one wyroki naruszające podstawowe prawa człowieka, jak legitymizacja wielożeństwa i dyskryminacja kobiety.

To są fakty. Można w nie wierzyć bardziej albo mniej, mogą się nam one podobać albo nie, ale są to fakty realne, obiektywne, niezaprzeczalne. Ten islamski podbój umysłów i terytorium stał się możliwy za sprawą niesłychanej kruchości wewnętrznej chrześcijańskiego Zachodu. Są to dwie strony tego samego medalu. Nasz Zachód jawi się coraz bardziej jako materialistyczny kolos na glinianych nogach, pozbawiony duszy, pogrążony w głębokim kryzysie wartości, zdradzający własną tożsamość z lęku przed rozpoznaniem historycznej i obiektywnej prawdy o swoim judeochrześcijańskim pochodzeniu. Zachód jest w ideologii i konkretach przesączony spiskiem awangardy muzułmańskiej armii najeźdźczej, zmierzającej do urzeczywistnienia mitu i utopii ummy, narodu islamu. Powołuje się ona na Koran, dający jej zachętę do nienawiści, przemocy i mordu, a także na przemyślenia i działania Mahometa, który dał jej przykład, popełniając dzikie zbrodnie – na przykład wtedy, gdy uczestniczył w rzezi ponad siedmiuset Żydów z plemienia Banu Quraiza w 627 roku u bram Medyny.

Tak przeto, Wasza Świątobliwość, jak można nie zdać sobie sprawy, że dyspozycyjność wobec islamu jako religii, a co gorsza, spiskowanie z islamem, wbrew pozorom zagraża chrześcijańskiej miłości do muzułmanów? Że dosięga szczytu w zanegowaniu wiary w Boga, który stał się człowiekiem, i wiary w chrześcijaństwo jako świadectwo Prawdy, Życia, Miłości, Wolności i Pokoju? Dlatego dziś tak ważne jest dla dobra wspólnego Kościoła katolickiego, dla ogólnego interesu chrześcijaństwa i zachodniej cywilizacji, aby Wasza Świątobliwość wypowiedział się jasno i wiążąco dla wszystkich wiernych w zasadniczej kwestii leżącej u podstaw tego zgubnego religijnego i etycznego zbłąkania. Wciąż dyskredytuje ono Kościół, usuwając pewność co do wartości i tożsamości chrześcijańskiego Zachodu, wlokąc naszą cywilizację ku samobójstwu. Czy jest do pojęcia, żeby Kościół legitymizował islam jako religię, posuwając się aż do uznania Mahometa za proroka?

Wasza Świątobliwość, ograniczę się do wskazania dwóch niedawnych wydarzeń, których byłem świadkiem. Przeszłej środy, 15 października 2008 roku, arcybiskup Brindisi Rocco Talucci uczynił mi zaszczyt i najpierw przyjął mnie w siedzibie kurii arcybiskupiej około godziny siedemnastej, a pół godziny później uczestniczył w prezentacji autobiografii na temat mojej konwersji z islamu na katolicyzm pod tytułem Dziękuję Ci, Jezu w sali Izby Handlowej w Brindisi. Organizowała to wszystko moja droga przyjaciółka Mimma Piliego, lekarka, wolontariuszka przy Seminarium Arcybiskupim imienia Papieża Benedykta XVI i we wspólnocie Emmanuel, poświęcająca się ratowaniu uzależnionych. Cytowałem ją w Dziękuję Ci, Jezu jako jednego ze świadków wiary, którzy zafascynowali mnie swoją duchowością. Arcybiskup natychmiast wydał mi się wytrawnym dyplomatą, w każdej sytuacji rozważającym uważnie wszystkie „za” i „przeciw”, aby zadowolić wszystkich i nikogo nie irytować. Nie jest to dokładnie typ pasterza Kościoła lub – prościej – osoby, do której miałbym predylekcję, chociaż czynię wysiłek, żeby wczuwać się w cudzą sytuację. Chcę zrozumieć głębokie racje tych, którzy wcielają egzystencjalną ekwilibrystykę w codzienną praktykę, żeby określić własne wybory życiowe. Moja skłonność do rozumienia cudzych racji wszakże osłabła, kiedy arcybiskup Talucci, przemawiając po mojej prezentacji książki, nazwał Mahometa prorokiem i zasadniczo legitymizował islam jako religię, jako „wyraz ludzkiej aspiracji do wzniesienia się ku Bogu”. Absolutnie nie jest moim zamiarem rozważanie przypadku arcybiskupa. Bo nie jest to, niestety, przypadek odosobniony. Jest to postawa rozpowszechniona w dzisiejszym Kościele katolickim.

22.11.2016, 16:35