List gończy za... Józefem Piłsudskim

130 lat temu w Wilnie władze carskie aresztowały Józefa Piłsudskiego, oskarżonego o udział w spisku i przygotowywanie zamachu na cara Aleksandra III. Nieudaną próbę pozbawienia go życia przeprowadzili 13 marca 1887 roku w Petersburgu członkowie organizacji „Narodna Wola”, z którą współpracowali wileńscy konspiratorzy. Piłsudski, nieświadomy planów zamachowców, pomagał im jako przewodnik po Wilnie. Rosjanie osadzili go w Twierdzy Pietropawłowskiej, a następnie skazali w trybie administracyjnym (bez sądu) na 5 lat zesłania na Syberię. Podróż wiodła przez Moskwę, Niżny Nowogród, Tomsk, Krasnojarsk i Irkuck, aż do Kireńska nad Leną; od lata 1890 roku przebywał w Tunce. 1 lipca 1892 roku powrócił do Wilna.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej





24.03.2017, 8:20