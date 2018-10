List do Biskupów i Kapłanów oraz do Osób konsekrowanych

List do naszych Biskupów i Kapłanów oraz do Osób konsekrowanych

Upowszechniany jest dziś z rozmysłem fałszywy obraz Kościoła Świętego i kapłanów jako źródła zła. My tymczasem z głębi serc dziękujemy naszym Biskupom i Kapłanom, których Jezus Chrystus, nasz Król i Pan, wezwał do udziału w uobecnianiu Jego Najświętszej Ofiary i do składania jej za nas Ojcu przedwiecznemu. Dziękujemy Wam i wszystkim Osobom konsekrowanym, którzy odpowiedzieliście na wezwanie Pana do współdziałania z Nim w modlitwie i osobistej ofierze za Kościół i świat. Dziękujemy za ratowanie ludzkich dusz od potępienia wiecznego, za sakramenty święte, za wstawiennictwo przed Bogiem, za błogosławieństwa i egzorcyzmy, za każde słowo nauki katolickiej i apostolskiej, za czyny miłosierdzia, za trud kierowania życiem Kościoła, za tak liczne przykłady osobistej świętości.

Prosimy - tym razem my, świeccy, Was, duchownych - trwajcie mocni w wierze dla zbawienia wielu i dla budowania cywilizacji chrześcijańskiej. Dawajcie świadectwo katolickiej i apostolskiej nauce wiary i dobrego obyczaju. Oszczerstwa spadają na Was nie z powodu obecności grzeszników w Kościele - wszyscy nimi jesteśmy - ale z powodu odrzucania przez oszczerców Jezusa Chrystusa, Króla nieba i ziemi. Ofiarujmy wspólnie ten krzyż za wrogów Kościoła. Może dzięki temu niejeden nawróci się i zostanie zbawiony?

Prosimy wszystkich świeckich o zamawianie Najświętszej Ofiary w intencji Biskupów, Kapłanów i wszystkich Osób konsekrowanych, a także w intencji nawrócenia tych, którzy wolą lżyć Kościół Święty, niż samemu się nawracać, oraz o składanie tej intencji w Najświętszym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Okażmy przywiązanie i wdzięczność naszym Biskupom, Kapłanom i wszystkim Osobom konsekrowanym. Okażmy też troskę o ocalenie każdej duszy dla Chrystusa.

Informuję że jak dotąd ustalone zostały następujące Msze Święte:

1. W Kościele św. Wincentego a Paulo u Księży Misjonarzy w Krakowie na Starym Kleparzu w dniach: 5 - 12 - 19 października przed Cudownym Obrazem Jezusa Milatyńskiego o godzinie 17.30 odprawione będą Msze święte: W intencji Biskupów, Kapłanów i wszystkich Osób konsekrowanych, o moc wiary w chwilach próby w Ojczyźnie naszej, a także w intencji nawrócenia tych, lżą Kościół Święty.

2. ....