Lis w amoku po 'taśmach Kaczyńskiego' . Od wschodu po bantustan...

Zamek 29.1.19 16:08

Ma pan rację. Bez wielkiego wysiłku można by dopisać tu więcej tych którzy zasłużyli sobie na miano drani i łobuzów. Przez osiem lat PO z ich idolami na czele demolowała i niszczyła wszystko co polskie. Kierwiński nie wytłumaczył się do tej pory z pracy we francuskiej firmie Airbus.. A o mały włos nie został kupiony śmigłowcowy złom za horrendalną sumę. Gawłowski swoją karierę utopił się w melioracjach , Adamowicz z jego kontami i mieszkaniami , Amber Gold , układ gdański ,warszawskie prywatyzacje. Kilkadziesiąt afer. To osiągnięcia poprzedniej władzy. A Lis to taka mała postać na usługach tych co płacą. Człowieczek do wynajęcia. Będzie się jeszcze produkował bo idą wybory. Oni wiedzą ,że jak przegrają to już nigdy się nie podniosą. A przegrają na pewno.