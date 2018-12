Lis: To nie Putin jest dziś największym zagrożeniem dla świata

"Nie jest to niestety tylko przypadłość amerykańskiego prezydenta..."- napisał Sławomir Nowak. Ciekawe, kogo miał na myśli... "To, że największym zagrożeniem dla świata jest prezydent Rosji, przez lata było oczywiste"- rozpoczął swój wpis naczelny "Newsweeka". Pytanie, czy dla Tomasza Lisa również było to oczywiste, czy, jak wielu, obudził się w 2014 r, że Putin nie jest jednak gołąbkiem pokoju. Niemniej jednak, zdaniem dziennikarza, teza o zagrożeniu ze strony prezydenta Rosji straciło już na aktualności, ponieważ dziś najbardziej niebezpieczny jest prezydent USA.