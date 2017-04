Lis ponownie skazany. Musi przeprosić

reklama

Tomasz Lis będzie musiał opublikować przeprosiny skierowane do wydawcy tygodnika „Do Rzeczy”, którą jest spółka PMPG Polskie media oraz Michała Macieja Lisickiego. Lis przegrał proces, który toczył się przed Sądem Apelacyjnym. Chodzi o „obraźliwe stwierdzenia pod jego adresem użyte we wpisie blogowym dziennikarza z początku 2013 r.”

Wcześniejszy wyrok nakazywał przeprosiny na łamach portalu naTemat.pl, Sąd Apelacyjny go podtrzymał. Sprawa ciągnęła się długo – pozwani nie chcieli wykonać prawomocnego wyroku, potem z kolei do Sądu Najwyższego złożyli skargę kasacyjną. Wyrok wrócił do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny.

„Tomasz Lis nie wykonał prawomocnego wyroku. Teraz przegrał ponownie. Spodziewamy się, że ponownie będzie grał na zwłokę, stawiając się ponad prawem, uznając, że jego, jako wybitnego dziennikarza, wyroki sądów nie dotyczą. Polski system prawny jest tak skonstruowany, że wobec prawa jesteśmy równi. Być może redaktor Lis uznaje się za osobę nieomylną, ale jak każdy – błędy popełnia. Szkoda, że nie potrafi się do nich przyznawać i tchórzliwie unika ich konsekwencji”

- mówił Michał Maciej Lisiecki, który jest wydawcą „Do Rzeczy”.

dam/media.pmpg.pl,Fronda.pl

20.04.2017, 12:45