Lis nie przeprosił za chamstwo wobec prof. Pawłowicz!

"Tomasz Lis nie przeprosił mnie za swój oszczerczy atak i nie opublikował w terminie nakazanych wyrokiem Sądu przeprosin w Newsweeku" - napisała na twitterze Krystyna Pawłowicz, odnosząc się do przegranego procesu redaktora naczelnego Newsweeka.

Przypomnijmy, Tomasz Lis miał przeprosił posłankę na tekst autorstwa Renaty Kim i Eweliny Lis, w którym to napisano - "Jest psem gończym Kaczyńskiego. On ją spuszcza z łańcucha, ona warczy, szczeka i gryzie. Potem prezes mówi „siad”, „do budy”. A ona kładzie po sobie uszy i wykonuje polecenie".

Tekst zawierał również obraźliwy opis nieszczęśliwej miłości prof. Pawłowicz z lat młodości - "Nigdy nie wyszła za mąż, nie ma dzieci. Podobno dlatego, że w młodości przeżyła miłosne rozczarowanie. Warszawscy znajomi opowiadają, że jeszcze jako studentka miała narzeczonego, chłopaka z dobrego domu. Mieli brać ślub, ale zaprotestowali jego rodzice. Nie chcieli, by syn związał się z dziewczyną z niebogatego domu".

Sprawa trafiła do sądu, który prawomocnie skazał Tomasza Lisa. Miał on zamieścić przeprosiny na łamach swojego tygodnika, jednak do dziś tego nie uczynił.