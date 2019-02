Lis bije pianę. Ależ się miota po konwencji PiS!

Albert 23.2.19 12:50

No przecież Lis ma 100% racji, nie wiem, skąd to zdziwienie. A może po prostu nie rozumiecie mechanizmów funkcjonowania państwa.

Oczywiste jest to, że każdy z nas płaci na wspieranie w formie 500+ leniwej patologii, która ani myśli wziąć się do pracy. Cała reszta wypowiedzi Lisa także jest celna.