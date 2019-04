Lis apeluje do nauczycieli i... zaskakuje

Redaktor naczelny "Newsweeka", Tomasz Lis zaapelował do nauczycieli, aby... zawiesili swój strajk. Dziennikarz podkreśla że od początku popiera protest pracowników oświaty, ale...

"Poparłem strajk nauczycieli. Zdobyli sympatię milionów Polaków. Ale od tej władzy nic nie dostaną. A kontynuując strajk stracą tę sympatię. Powinni go więc zawiesić. My powinniśmy im to ułatwić"- napisał na Twitterze.