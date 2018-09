Liedel ostrzega: Tysiące dżihadystów napływają do Europy!!!

Zagrożenie terrorystyczne w Europie wciąż jest poważne. Niestety, dotycyz również Polski. Jak mówi ekspert Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, dżihadyści próbują ukrywać się także w naszym kraju.

Krzysztof Liedel w rozmowie z portalem Interia wyjaśnia, że obecnie najpoważniejszym problemem są ,,powroty'' zagranicznych dzihadystów, którzy walczyli w szeregach ISIS - Państwa Islamskiego, a teraz wracają z Bliskiego Wschodu do Europy.

Jak podkreśla Liedel, dżihadyści wracają do Europy głównie kanałami ,,nielegalnego przezrzutu osób czy narkotyków'', ale niektórzy także udając imigrantów. Według Liedla ,,spokojnie można założyć'', że w tej chwili dżihadyści powracający z Bliskiego Wschodu i Afryki do Europy to ,,kilka tysięcy osób''.

Wracają przede wszystkim do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii i Hiszpanii. Polska nie jest póki co ewentualnym celem ich ataków, ale wzrasta nasza atrakcyjność jako ,,kraju tranzytowego'' lub takiego, w którym ,,można się ukryć''.

Dodatkowo są też pojedyncze sygnały, że gdy dżihadystom w krajach zachodnich ,,zaczyna palić się grunt pod nogami'', to przyjeżdżają aby ukryć się właśnie do Polski.

mod/interia.pl