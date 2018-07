Lider 'Solidarności' apeluje w sprawie referendum konsultacyjnego

Lider NSZZ "Solidarność", Piotr Duda odniósł się do referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Duda zaapelował do członków "Solidarności", ale i do wszystkich obywateli, aby zaangażowali się w prezydenckie referendum.

"Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zablokował tę inicjatywę"-ocenił przewodniczący "Solidarności".

"To bardzo ważny sygnał dla obywateli, dla wszystkich Polaków, którzy chcą się angażować w życie społeczne. To fundament mocny pod społeczeństwo obywatelskie – mówił. Jak dodał, jest to realizacja porozumienia z 2015 r. między Andrzejem Dudą (wtedy jeszcze kandydatem na prezydenta" a NSZZ "Solidarność".

"Jak widać, można być politykiem, który realizuje swoje przedwyborcze obietnice. Apeluję do członków Solidarności, jak i wszystkich obywateli, byśmy zaangażowali się w referendum konsultacyjne. Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zablokował tę inicjatywę. Byłoby to zaprzeczenie demokracji w naszym kraju i krok do tyłu na drodze do społeczeństwa obywatelskiego"-stwierdził Piotr Duda. Jak dodał, politycy nie powinni uważać, że obywatele są tylko od tego, by raz na cztery lata wybierać parlamentarzystów.

"Nie, uważamy że referenda w ważnych sprawach są potrzebne"-podkreślił.

yenn/solidarnosc.org, Fronda.pl