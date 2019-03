Lider PSL: Zwrócę się do Broniarza ws. przełożenia strajku

retro 27.3.19 10:06

Postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego brzmi 1000 złotych dla każdego nauczyciela.Co to w istocie oznacza ?



Płaca nauczyciela składa się z kilku elementów. Pierwsza rzecz to tzw. kwota bazowa. Postulat ZNP dotyczy podniesienia tej kwoty o 1000 zł dla nauczyciela stażysty, przy czym zasada jest taka, że po nauczycielu stażyście mamy nauczyciela kontraktowego, który w stosunku do tego pierwszego ma kwotę bazową 111%, z kolei nauczyciel mianowany ma kwotę bazową w granicach 140%, natomiast nauczyciel dyplomowany ma kwotę bazową 184%. Postulat 1000 zł dla nauczyciela oznacza 1000 zł rzeczywiście dla stażysty, ale dla nauczyciela dyplomowanego to jest 1840 zł. Nauczycieli dyplomowanych jest ok. 60% w oświacie. ( wszyskich nauczycieli jest około 700 tysięcy ) To nie jest koniec tego mnożnika, bo jeśli nauczyciel dyplomowany ma dostać 1840 zł, to nie zapominajmy, że na jego wypłatę składają się też tzw. pochodne. Co one oznaczają? Nauczyciel dyplomowany zazwyczaj ma staż 20-letni, więc jest 20% dodatku z tytułu stażu. Nauczyciel dyplomowany, jeśli pracuje w warunkach wiejskich, ma 10% dodatku z tytułu bycia nauczycielem na wsi lub w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego na uposażenie nauczyciela mają też wpływ inne pochodne, które są związane z dodatkiem motywacyjnym, z dodatkiem np. za prowadzenie stażysty. Bardzo często te pochodne wychodzą z kwoty bazowej, którą uzyskuje nauczyciel.



Podsumowując, postulat 1000 zł dla nauczyciela oznacza: w przypadku stażysty rzeczywiście 1000 zł brutto, natomiast w przypadku nauczyciela dyplomowanego to jest 1840 zł i dodając mnożniki, które wynikają z kwoty bazowej, wychodzi niezbicie, że postulat ten oscyluje w granicach 2500 zł. Sama ta liczba już jest bardzo wysoka i stąd te żądania są zwyczajnie nierealne. Więcej są one zaporowe .