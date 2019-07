Lider opozycji, czyli... nikt?! Sondaż obnaża nędzę PO

Do tego, że Grzegorz Schetyna nie należy do polityków, którzy są w stanie jednoczyć i mobilizować swój elektorat, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dobitnie pokazał to najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym badanych zapytano o najważniejszego polityka w opozycji.