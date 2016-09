Lider Nowoczesnej wyznaje: Jestem gejem

reklama

Jeden z liderów Nowoczesnej Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem. Tak zwanego "coming outu" dokonał na antenie Polsat News.

W programie "Pociąg do polityki" na antenie Polsat News rozmawiano o ruchach LGBT. Rabiej zapytany o to, dlaczego wspiera te środowiska odparł zupełnie niespodziewanie dla prowadzącej, że sam jest gejem i jest to element jego tożsamości.

Zaraz po tym Rabiej, który jest jednym z najważniejszych ludzi w Nowoczesnej, dodał, że fakt bycia homoseksualistą jest jednym z elementów jego życia, ale nie wybija się na pierwszy plan.

Rabiej to były dziennikarz Polskiego Radia i tygodnika "Wprost". W roku 2015 był jednym z założycieli Nowoczesnej.

