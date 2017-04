Lider KOD-kapeli handlował kobietami?

reklama

„Rzeczpospolita” pisze o procesie przeciwko jednemu z organizatorów wieców Komitetu Obrony Demokracji. Wraz z 14 innymi osobami jest oskarżony o handel ludzkim towarem.

Chodzi konkretnie o lidera KOD-Kapeli, która odpowiada za oprawę muzyczną demonstracji. Dziennik pisze, że ów człowiek miał zarabiać na handlu kobietami, sprzedawanymi do burdeli.

Według śledczych Konrad M. werbował młode kobiety do nocnych klubów we Włoszech i Grecji. Konrad M. miał kierować grupą przestępczą, która wykorzystywała kobiety do niecnych celów, czerpiąc korzyści z nierządu.

Jak pisze „Rzeczpospolita” oskarżony jest czynnym działaczem KOD i aktywnie działa podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenie. Sprawę bagatelizuje, mimo, że siedział rok w areszcie. Inni działacze organizacji także rozgrzeszają aktywistę.

Według dziennika, mowy końcowe w tym procesie odbędą się w końcu kwietnia, a potem pozostaje tylko czekać na wyrok sądu.

10.04.2017, 16:00