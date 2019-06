,,Liczyła się każda minuta''. Urodziła dzięki polskiej policji!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach eskortowali samochód z ciężarną kobietą. Policjantów zaalarmował jej ojciec, prosząc o pomoc. Liczyła się każda minuta, gdyż odeszły już wody płodowe, a droga, którą jechali, była w niektórych miejscach całkowicie zakorkowana. Policjanci na sygnałach zapewnili pilotaż do szpitala. Chwilę później przyszła mama i jej nienarodzone maleństwo byli już pod specjalistyczną opieką.

Wczoraj, 25 czerwca br., po godzinie 14:00, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Myślenice przeprowadzali kontrole drogowe w rejonie strażnicy OSP w Osieczanach. W jednym z zatrzymanych do kontroli samochodów jechał mężczyzna z ciężarną córką. Poddenerwowany kierowca oświadczył, że spieszy się do szpitala.

Policjanci nie wahali się ani chwili. Posterunkowa Magdalena Sadłoń i starszy posterunkowy Dawid Góra natychmiast skontaktowali się z oficerem dyżurnym, informując go o zdarzeniu i błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala w Myślenicach. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i eskortowali samochód z ciężarną kobietą, by jak najszybciej trafiła pod specjalistyczną opiekę.