Lichocka: Tusk uważa, że w kwestii VAT nic się nie stało

Sprytny ninja 18.6.19 11:12

1. to bolesny moment - nie potrafi pani poseł inaczej budować zdań ?

2. Tusk ma ambicje skutecznie wrócić do PL polityki??

Od kiedy to na serio chce się zając tym niechcianym tematem, którego dźwigać nie ma siły, do tej nienormalności. Woli fuchę na zachodzie i tyle. Czasem tu przyjedzie, ale tylko namieszać aby pis nie wyrósł na tyle aby go wsadzić za Smoleńsk. On wie i czuje co zrobił. Do Polski na stałe nie wróci.