Lichocka: Szkodliwe plany opozycji wobec mediów publicznych

- To powrót do myślenia, że można ręcznie sterować mediami publicznymi. Dlatego, że opozycja proponuje powołanie czegoś w rodzaju radiokomitetu i finansowania wprost z budżetu państwa. Oznacza to, że rząd będzie decydował, ile pieniędzy dostaną dziennikarze w mediach publicznych. To jest niebezpieczne, ponieważ podporządkowuje władzy bezpośrednio media publiczne – powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych.