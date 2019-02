Lichocka: PO-KO czyli ''Zjednoczona postkomuna''

"Grzegorz Schetyna ma potężny problem jak poukładać listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, by każde z ugrupowań, które chce przyciągnąć, odnalazło się w Koalicji Europejskiej. Bardzo ważne, żeby ta "współczesna Targowica", "zjednoczona postkomuna" miała jak najmniejszą reprezentację w Parlamencie Europejskim" - mówiła.

"Do wyborów samorządowych szli, jako Koalicja Obywatelska, teraz jest Koalicja Europejska. To wszystko po to, żeby ludziom nie kojarzyło się to z PO" - dodała.