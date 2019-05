Lewicowy publicysta: Walka z kościołem to moralny i obywatelski obowiązek!

Mateusz 11.5.19 15:37

'' Chodzi im o obronę uprzywilejowanej roli kleru i o to, że Kościół ma być poza i ponad krytyką. Chodzi o zastraszenie każdego, kto nie boi się wskazywać nadużyć i patologii kleru''

Jak za szumim niespecjalnie przepadam, tak w tym przypadku ma 100% rację.

A co do ostatniego akapitu, to przyznaję, że trochę przesadził.