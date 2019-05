Lewicowa gra pedofilią w kampanii. Partia Razem zawiadamia prokuraturę ws. abp. Gądeckiego

- Na razie mamy wypowiedzi pojedynczych hierarchów, a trzeba pamiętać, że mamy prawie 150 biskupów, 30 tys. księży i oczywiście zaczynają pojawiać się wypowiedzi co po niektórych księży, które są ok, ale to naprawdę nie wystarczy. Kościół też nie może się sam oczyszczać - mówiła posłanka

- To, co dzisiaj będzie zaproponowane, będzie na kształt komisji, która powstała w Australii. Ona była niezależna od Kościoła i w tę stronę powinniśmy iść. Dzisiaj podamy założenia. Chcemy żeby w takiej komisji znaleźli się seksuolodzy. prawnicy, adwokaci, konstytucjonaliści. Osoby, które znają się na temacie. Nie mogą tam być biskupi i księża - dodawała

- W naszej ocenie istnieje uzasadnione podejrzenie co do tego, że abp Gądecki jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ma dostęp lub ma wiedzę na temat materiałów obciążających osoby duchowne, które dopuszczały się czynów o charakterze pedofilskim. Materiały te do tej pory nie zostały przekazane organom ścigania, co jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem - podkreślił w Poznaniu Amadeusz Smirnow z Partii Razem.