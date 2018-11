Lewico, słuchaj! Dalaj Lama: Europa dla Europejczyków!!!

Europa dla Europejczyków! - grzmi... Dalaj Lama. Przywódca Tybetańczyków, ceniony zwłaszcza na lewicy autorytet, dla wielu wręcz ucieleśnienie mądrości - wzywa Europę, by obroniła własną tożsamość i odsyłała islamskich imigrantów do domu.

W rozmowie z rytyjskim ,,Buisness Times'' przeprowadzonej podczas konferencji w Szwecji Dalaj Lama mówił o problemie masowej imigracji do Europy. Przywódca Tybetańczyków przyznał, że Europa ,,ma moralny obowiązek'' pomagać uchodźcom, ale jak dodał - ,,tym, których życie jest naprawdę zagrożone''. Co więcej, wezwał, by ostatecznie odesłać wszystkich ich do domu. ,,Przyjmujcie ich, pomagajcie, dawajcie wykształcenie. Ale ostatecznie powinni budować swoje własne kraje'' - podkreślił.