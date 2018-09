Lewico, słuchaj! Dalaj Lama: Europa dla Europejczyków!!!

Europa dla Europejczyków! - grzmi... Dalaj Lama. Przywódca Tybetańczyków, ceniony zwłaszcza na lewicy autorytet, dla wielu wręcz ucieleśnienie mądrości - wzywa Europę, by obroniła własną tożsamość i odsyłała islamskich imigrantów do domu.

W rozmowie z rytyjskim ,,Buisness Times'' przeprowadzonej podczas konferencji w Szwecji Dalaj Lama mówił o problemie masowej imigracji do Europy. Przywódca Tybetańczyków przyznał, że Europa ,,ma moralny obowiązek'' pomagać uchodźcom, ale jak dodał - ,,tym, których życie jest naprawdę zagrożone''. Co więcej, wezwał, by ostatecznie odesłać wszystkich ich do domu. ,,Przyjmujcie ich, pomagajcie, dawajcie wykształcenie. Ale ostatecznie powinni budować swoje własne kraje'' - podkreślił.

83-letni Dalaj Lama, który sam musiał w 1959 roku uciekać z Tybetu przed chińskimi oprawcami, powiedział wprost: ,,Myślę, że Europa należy do Europejczyków''.

Bardzo podobnie wypowiadał się już dwa lata temu. Człowiek, któremu wiedzie się dobrze, musi pomagać słabszym. ,,Z drugiej strony tego jest już za wiele. Europa, na przykład Niemcy, nie mają stać się krajem arabskim. Niemcy to Niemcy'' - mówił wtedy Dalaj Lama w rozmowie z dziennikiem ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung''.

Jak dodawał, w jego ocenie pomaganie jest moralnym nakazem, ale tylko przejściowo. Imigranci muszą wrócić do swoich krajów.

bb/buisness times, faz