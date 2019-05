Lewicę boli zwycięstwo nacjonalistycznej prawicy w Indiach

Jak można się dowiedzieć z artykułu na lewicowym portalu Indyjska Partia Ludowa (BJP) zdobyła „po raz drugi z rzędu samodzielną większość w izbie niższej parlamentu”. Frekwencja w Indiach, największej demokracji na świecie, wyniosła 67% (do wyborów poszedł większy odsetek kobiet niż mężczyzn – co pokazuje, że to Hinduski zadecydowały o sukcesie religijnej nacjonalistycznej prawicy). Wybory w Indiach trwały przez 6 tygodni, w 7 fazach – dzięki czemu odbyły się w spokoju, a władze zapewniły wyborcom bezpieczeństwo.