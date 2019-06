Lewica znowu nawołuje do redukcji populacji ludzi

Niestety część z krajów zastosowała się do mitu przeludnienia i prowadziła politykę depopulacji, tak jak komunistyczne Chiny, skutkiem czego chińskie społeczeństwo się starzeje i czekają Chińczyków katastrofa demograficzna, której Indie nie będą miały. Warto przypomnieć, że wszyscy, którzy głosowali za integracją z Unią Europejską, głosowali też za tym, by pieniędzy polskich podatników, poprzez Unie Europejską finansującą fundusz ludnościowy ONZ, finansowały programy depopulacji w Chinach, w tym i przymusowe aborcje.

Dziś lewica przebrana w eko szatki głosi, że grozi nam katastrofa klimatyczna, i w ramach walki z ociepleniem klimatu zachęca do ograniczenia posiadania dzieci. Niektórzy się cieszą, że dzięki temu lewicowcy będą mieli mniej dzieci. Moim zdaniem w tym postulacie, lewicy nie chodzi realnie o ograniczenie posiadania dzieci przez lewicowców, ale o to, by ograniczyć posiadanie dzieci wszystkich innych. Warto też pamiętać, że brednie o katastrofie klimatycznej, potrzebie depopulacji, mogą zainspirować eko terrorystów (którzy w ramach ratowania klimatu postanowią ograniczyć populacje poprzez wywołanie epidemii (produkując i dystrybuując choroby wirusowe), dokonywanie zamachów np. wysadzanie w miastach cystern z chlorem, czy tradycyjne wysadzanie, czy wystrzeliwanie ludzi).

Według lewicowego portalu „rok 2050 to symboliczna data początku katastrofy klimatycznej, jakiej świat nie widział. Naukowcy twierdzą, że doprowadzi do upadku naszej cywilizacji”, ratunkiem ma być rezygnacja z prokreacji, promowana przez powstałą (z inicjatywy piosenkarki Blythe Pepino) w Wielkiej Brytanii grupę "BirthStrike".

Postulaty antynatalistyczne propagowane są też w Polsce. Służą one też do moralnego uzasadnienia mordowania nienarodzonych dzieci. W antynatalistycznej propagandzie decyzja o posiadaniu dzieci przedstawiana jest jako wyraz egoizmu, głupoty i eko zbrodni.

Moim zdaniem lewicowa antynatalistyczna propaganda doskonale wpisuje się to w krytykę polityki prorodzinnej. Warto się więc sprawdzić, jakie są drogi finansowania takich inicjatyw, komu zależy, na tym by Polska była krajem skazanym poprzez brak prokreacji na biologiczną zagładę.

Cechą charakterystyczną lewicy jest proponowanie lekarstw gorszyć od choroby, na problemy, przed jakimi stajemy. Uważam, że należy chronić środowisko, zaczynając, np. od przywrócenia kontroli granicznych by do Polski nie były wwożone odpady z zachodniej Europy, likwidacji podatków w tych dziedzinach, które służą ochronie środowiska (termomodernizacji, czy budowie instalacji rozproszonych odnawialnych źródeł energii), nałożenia cła na żywność importowaną zagranicy, gdy w Polsce produkowana jest tańsza, lepsza, zdrowsza (bez GMO, antybiotyków i chemii), która nie wymaga transportowania ze szkodą dla środowiska.

Niewątpliwie Polsce potrzeba prawicy, której do tej pory nie ma. Prawicy, która będzie prowadzić politykę ochrony środowiska i dbałości o zdrowie publiczne. Ekologia jest jedną z tych dziedzin, którą przez swoje lenistwo ludzie prawicy ignorują, dzięki czemu są one wykorzystywane do szkodliwej społecznie lewicowej propagandy. A warto byłoby, np. zwalczać międzynarodowe koncerny niszczące środowisko, by wyprodukować swoje szkodliwe dla zdrowia napoje, by z zysków później finansować sodomitką propagandę.