Lewica Razem ściga Wiosnę!

A lewica, o której mówi Zandberg, to komitet „Lewica Razem”. Utworzyły go te lewicowe (wręcz lewackie) ugrupowania, które odmówiły współpracy z Koalicją Europejską. Wśród nich jest oczywiście Partia Razem. Wspomniany wyżej Adrian Zandberg z tejże partii nazwał przecież współpracę z Platformą „pójściem pod but Grzegorza Schetyny". Dodał też: „Polacy nie będą skazani na wybór pomiędzy prawicą zamordystyczną a prawicą liberalną. Stoimy po stronie pracowników, chcemy rozbudowy socjalnych programów PiS. Nie chcemy powrotu do rządów liberałów. Chcemy natomiast demokracji i rządów prawa. Dajemy zatem wyborcom pełen pakiet lewicowy - sprawiedliwość społeczna i demokracja.”