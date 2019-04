Lewica o Notre Dame: ,,Nie gaście g*wna. Cud,że się pali''

"Co to w ogóle za umiłowanie do patrzenia na zniszczenie? Na dorobek cywilizacji, obojętnie jakiej? Człowiek, któremu sprawia przyjemność patrzenie na ból innych (bo czym to jest niby innym - przecież ludzie cierpią, czy to ze względu na tradycję, zamiłowanie sztuki, symbol, religię) - jest psychopatyczne. Czym to się różni od płonącego domu, meczetu, szkoły, pomijając, że ma ponad 800 lat i jest dziełem sztuki? Czy pisałbyś to samo, jakby spłonął jakiś inny budynek? Cudownie, że chcesz być "kontrowersyjny" "nieszablonowy" i "postępowy", że podczas gdy świat rozpacza i jest w szoku, ty jesteś zadowolony, bo jesteś taki alternatywny, niemainstreamowy i myślący niezależnie. Naprawdę, wybitny poziom intelektualny prezentujesz, winszuję".