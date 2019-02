Lewica nie ukrywa, że chce zniszczyć tradycyjną rodzinę

Maria Błaszczyk 14.2.19 12:06

No bo niektóre islamskie małżeństwa niewiele się różnią od tradycyjnych europejskich.

Przypominam, ze to dopiero ten lewak Napeleon wprowadził przepis, że sprowadzenie konkubiny do domu wymaga zgody zony - mówimy o bardzo kontrowersyjnej progresywnej zmianie sprzed dwustu lat.

Prawo do czynności prawnych Polki zdobyły niecałe 100 lat temu - chwała niech będzie lewakowi Marszałkowi (choć nie wszystko mu się udało - wciąż nie miała nic do gadania w sprawie dzieci, mąż miał 100% decyzyjności w tym zakresie).

Od tego czasu kolejne trzęsienia ziemi zmieniały oblicze tradycyjnego małżeństwa. Wolno już poślubiać białym kolorowych i istnieją rozwody. Jeszcze mój pradziadziuś musiał się przekonwertować na prawosławie, a Marszałek został ewangelikiem, gdy chcieli się ożenić z inną panią...

I w ogóle, to ja nie bardzo rozumiem. Sama jestem żoną pewnego człowieka. Urodziłam mu dzieci, dbam o nasz wspólny dom i jego matkę, gotuję obiady i dbam o garderobę męża i dzieci. Brzmi jak kompletnie "tradycyjna" rodzina.

A przy tym jestem lewaczką do szpiku kości.

No więc jak to możliwe, że od 16 lat trwania tego małżeństwa nie udało mi się zniszczyć nawet własnej rodziny, nie mówiąc już o cudzych?